Lavori e proteste, 429 senza pace "Incidenti e maxi code: ora basta"

La chiusura per lavori del tratto della nuova 429 all’altezza della rotonda di Badia a Elmi a Certaldo sta creando disagi agli abitanti di via delle Città. Tutto il traffico della nuova arteria è infatti stato dirottato sulla precedente strada di collegamento tra l’Empolese e la Valdelsa, con conseguenti code chilometriche nei momenti di maggior affluenza di mezzi. Ormai esasperata, a protestare per la situazione che si è venuta a creare dal 20 marzo – data di inizio dell’intervento di risanamento e consolidamento del fondo stradale della nuova 429 che si è deteriorato a causa di infiltrazioni di acqua –, è Franca Tognarelli: "È quasi un mese che la situazione è invivibile – attacca – a partire dall’enormità di tempo che ogni mattina mi occorre per uscire di casa e immettermi in strada per andare a lavorare, a causa della coda che si forma praticamente fino al centro di Certaldo. La stessa cosa si ripete anche nel tardo pomeriggio in orario di rientro dal lavoro. Per non parlare di quando vengo puntualmente svegliata alle 5 del mattino, quando iniziano a transitarmi sotto casa numerosi tir".

È allarme anche per gli incidenti. "Non si può continuare così – insiste Tognarelli – in queste settimane sono già stati tre gli incidenti capitati in questo tratto di strada, per l’intenso traffico fuori programma. Non so chi debba o possa porre rimedio, ma qualcosa deve essere fatto al più presto". L’intervento sulla nuova 429, che prevede la rimozione dello strato di catrame con conseguenti attività di consolidamento e rifacimento dell’asfalto, sarebbe dovuto durare tre settimane: "Sui cartelli apposti intorno al cantiere al momento non c’è nemmeno scritta una data di fine dei lavori – prosegue Franca Tognarelli – A distanza di poco tempo dalla sua realizzazione non è però plausibile che questa strada abbia già bisogno di manutenzione. Non è giusto che a rimetterci siano sempre i cittadini. Tra l’asfalto che non regge il traffico e il problema del keu, mi sembra che su questa nuova 429 ci sia più di una cosa che non va. Spero che chi ha le responsabilità prenda provvedimenti".

Simone Cioni