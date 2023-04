Lavori di manutenzione alla funicolare Il servizio sostitutivo

Al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria alla funicolare, la società che gestisce l’impianto fa sapere che l’impianto stesso che collega il centro cittadino con il Borgo Alto resterà chiusa oggi per tutto il giorno e domani fino alle 13.30 e comunque fino all’avvenuto collaudo di funzionamento. La società che lo gestisce, Autolinee Toscane, ha comunque predisposto una serie di servizi sostitutivi che saranno svolti con minibus. I mezzi effettueranno corse di e per il Borgo Alto che saranno disponibili ogni 30 minuti da via XX Settembre (capolinea) e piazza SS.Annunziata (capolinea centro storico). Le corse partiranno dal capolinea in Via XX Settembre alle 7.30 (con ultima corsa a mezzanotte e 40) e dal capolinea in piazza SS Annunziata con inzio alle 7,40 (con l’ultima corsa a mezzanotte e 50).

La società di gestione della funicolare comunica inoltre che nei giorni di martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio i servizi della funicolare saranno regolari, con orario 7.30-1. La frequenza di spostamento è ogni 15 minuti. Per ulteriori informazioni si può, infine, consultare il sito at-bus.it o rivolgersi alla biglietteria della funicolare che si trova in piazza Boccaccio.