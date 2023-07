Lavori allo stadio Corsini "Ben vengano le opere"

La Lega guarda con favore all’importante operazione di cui sarà oggetto lo stadio Corsini. "Abbiamo appreso che il Comune ha partecipato a un bando della Regione per il miglioramento degli impianti sportivi pubblici, finalizzato al rifacimento dello stadio, ed è risultato tra i Comuni vincitori con il finanziamento di 400mila euro che coprirebbe quasi il 90 per cento delle opere – spiega il segretario Marco Cordone – Inoltre, il sindaco Spinelli e l’assessore Gargani, ci informano sul cronoprogramma dei lavori i quali comincerebbero entro la fine di novembre per concludersi entro il 2024". E poi: "Ho un atteggiamento positivo nei confronti di quello che apprendiamo e ricordo che la Lega ha sempre sollecitato il rifacimento dello stadio e dell’impianto di atletica all’interno di questa importante struttura – chiosa Cordone – i cui spogliatoi, per esempio, lasciano al quanto a desiderare. Dopo anni di abbandono, questi miglioramenti li dobbiamo ai tanti appassionati che fanno riferimento a questo impianto".