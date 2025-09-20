Lavori all’argine del Vincio. Strade chiuse per cantiere e nuovo tragitto scuolabus

Dopodomani inizieranno i lavori di sistemazione della strada di San Pantaleo, che dovranno portare al consolidamento dell’argine del Vincio. E il sindaco Daniele Vanni (foto) ha convocato per le 11.30 di stamani un’assemblea pubblica al circolo di Apparita per illustrare ai residenti l’obiettivo dell’intervento (che durerà circa 90 giorni) e le modifiche alla circolazione stradale che saranno nel frattempo adottate per consentire lo svolgimento delle operazioni. Iniziando, ad esempio, dalla chiusura totale della strada stessa, prevista per cinque giorni dal 29 settembre al 3 ottobre. Si tratta di un intervento che va nella direzione della sicurezza e della riduzione del rischio idrogeologico, soprattutto in vista dell’arrivo dell’autunno e della stagione delle piogge. Il territorio collinare di Vinci è stato tra l’altro tra i più colpiti dell’Empolese Valdelsa sia dall’alluvione del novembre 2023 che dalle intense precipitazioni di marzo, con queste ultime che hanno causato interventi in somma urgenza per oltre 1.500.000 euro, necessari per le prime opere di (ri)messa in sicurezza delle zone e della circolazione veicolare.

"Il servizio dello scuolabus della linea 6 sarà garantito anche se subirà una variazione di orario che sarà comunicata tempestivamente alle famiglie – ha fatto sapere il primo cittadino a proposito del cantiere che inizierà lunedì – per spiegare i dettagli dell’intervento e per confrontarsi con i cittadini su come attenuare eventuali disagi nei tre mesi previsti a completare i lavori abbiamo indetto una riunione".