Lavori all’Anselmo, a gara il secondo lotto

Sicurezza stradale ad Anselmo: il Comune di Montespertoli ha predisposto la gara d’appalto per il secondo lotto. C’è tempo sino al 2 marzo prossimo, per le imprese specializzate, per presentare le istanze. Il valore dell’appalto è di quasi 679.000 euro. Congruente con la stima fatta quasi un anno fa quando venne approvato il progetto, per circa 700.000 euro. Nella primavera 2022 vennero conclusi i lavori del primo lotto, pari a 205.000 euro. Anselmo è frazione con forte connotazione produttiva distesa nel fondovalle Virginio lungo la (pericolosa) Strada provinciale 80 che porta direttamente alla variante di Ginestra Fiorentina (e San Vincenzo a Torri) e alla Fi-Pi-Li. Dunque, il problema è questo: c’è un mix non ideale di traffico locale, di scorrimento e di persone che si spostano a piedi o in bicicletta. Intanto, si cerca di dividere gli ambiti. Poi, per una variante ‘secca’ che faccia da by-pass all’abitato, il piano di massima dovrebbe essere appannaggio della Città Metropolitana che comunque è sempre a fianco del Comune per ciò che riguarda le scelte all’interno della zona urbana di Anselmo.

Il secondo stralcio riguarda la realizzazione di quasi 2 chilometri di percorsi pedonali che andranno a collegare i marciapiedi di recente realizzati in località Fornace, prevedendo in particolare nuovi marciapiedi nelle zone abitate e piste pedonali nelle zone di campagna aperta e a destinazione artigianale. Il progetto consisterà anche nella costruzione di una rotatoria per la mitigazione del traffico veicolare nel centro dell’abitato, prima di piazza Cassarà procedendo in direzione Ginestra Fiorentina. L’intervento comprende infine anche la regimazione delle acque piovane lungo nuove caditoie stradali e nuovi attraversamenti pedonali, di cui cinque strutturati come portali luminosi per garantire la sicurezza di chi - molti - si spostano a piedi. I quasi 700.000 euro sono stati ottenuti dal Comune grazie all’accordo stipulato con ‘Alia’ Servizi Ambientali nel contesto dei lavori per il nuovo biodigestore anaerobico dei rifiuti organici di Casa Sartori. Nel primo stralcio furono realizzati nuovi marciapiedi per uno sviluppo complessivo di quasi 400 metri, comprensivi di nuova regimazione delle acque, adeguamento della segnaletica e due attraversamenti pedonali con portale luminoso. Per il secondo stralcio, i tempi di realizzazione sarebbero previsti entro l’anno.

Andrea Ciappi