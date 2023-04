Lavori all’acquedotto di Martignana, da oggi cambia la viabilità

C’è un tratto di acquedotto, a Martignana, che deve essere rifatto. Il cantiere comincia oggi, almeno nella fase preparatoria al grosso dei lavori. Se ne occupa Acque Spa, che ha inviato all’amministrazione le richieste di modifiche alla viabilità. Occorre prestare attenzione poiché sarà difatti interessato direttamente il traffico che riguarda la strada provinciale di Val d’Orme, che attraversa in senso longitudinale tutta la frazione divisa tra Montespertoli ed Empoli. Lavori previsti fino a luglio. Vediamo i dettagli. La sostituzione della condotta idrica avverrà in via Orme nel tratto compreso tra via Adige e via Giuseppe di Vittorio. Sarà quindi necessario provvedere alla regolamentazione del traffico per consentire l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza.

La viabilità di Martignana è interessata sia da traffico strettamente locale che da quello di scorrimento, tra la Valdelsa (e Montespertoli) ed Empoli. Pertanto, dalle 8 di stamani alla sera del 31 luglio sono adottati questi provvedimenti che riguardano deflusso del traffico e la sosta dei veicoli (ordinanza del Comune): ci sarà un senso unico alternato, regolato da semaforo o anche da movieri. Possibile, quindi, la formazione in certi momenti della giornata di incolonnamenti nella viabilità coinvolta direttamente nei lavori. Il limite massimo di velocità è fissato a 30 km orari. Attenzione anche alla sosta, poiché sarà in vigore il divieto su entrambi i lati della strada laddove si trova il cantiere. Aree di sosta sono comunque vicine alla zona coinvolta nella sostituzione della condotta. Anche lo scorso anno, da parte del gestore, furono necessari interventi sulla condotta idrica a Martignana. Quello alle porte è un lavoro di grande importanza, - la stessa durata nell’ordine di alcuni mesi lo dimostra - lavoro che vorrà essere risolutivo nei confronti degli abitanti del fondovalle Orme rispetto ai problemi che sono via via emersi.

Andrea Ciappi