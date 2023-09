Lavori alla rete Interruzione idrica

Rubinetti a secco mercoledì in una parte del territorio del comune di Empoli. Dalle 8.30 alle 14 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Valdorme (nel tratto compreso tra i civici 419–451 e 486–538), Montaioncino (civici 5 e 7) e Valdorme Nuova (civico 10). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua. In caso di condizione meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo. Per aggiornamenti contattare il numero verde 800 983 389.