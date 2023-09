Lavori alla primaria Tilli a Castelfiorentino: servizio bus integrativo per le famiglie

Si lavora a pieno ritmo in vista della riapertura delle scuole. Mentre è operativo il cantiere alla scuola primaria Tilli, il Comune annuncia novità che riguardano soprattutto il trasporto scolastico, con un’attenzione dedicata alle famiglie i cui alunni saranno temporaneamente trasferiti dalla Tilli alla scuola elementare Di Vittorio . E’ stato infatti predisposto un servizio integrativo di trasporto scolastico, per andare incontro alle famiglie che potrebbero trovarsi in difficoltà in questa situazione. In primo luogo, per le famiglie che abitano oltre i 500 metri dalla Tilli e che in passato avevano i requisiti per chiedere il servizio scuolabus, sarà garantito il medesimo servizio per il trasferimento alla Di Vittorio, in deroga alla zonizzazione. Il servizio sarà inoltre garantito alle famiglie che hanno più di un figlio iscritto alla Tilli e che magari quest’anno si sarebbero trovate a dover accompagnare i bambini in due plessi scolastici diversi.Per quanto riguarda le famiglie degli alunni che abitano entro i 500 metri dalla scuola che in passato non avevano il requisito per ottenere il servizio scuolabus ma che in conseguenza dello spostamento alla Di Vittorio potrebbero averne necessità, è stato garantito il servizio di scuolabus, gratuito, in deroga alla zonizzazione. Inoltre, tenuto conto che quest’anno è previsto un ampliamento dell’ora integrativa motoria (vi partecipano anche gli alunni delle classi quarte, oltre a quelli delle quinte), il Comune garantirà un servizio di trasporto scolastico nel giorno di svolgimento del progetto per tutti gli alunni delle suddette classi interessate. "Il cantiere alla scuola elementare – dice l’assessore alla scuola e attività educative, Francesca Giannì – è un intervento strutturale che ha comportato inevitabilmente lo spostamento di alcune classi del plesso scolastico. Per questo, ci siamo impegnati a fondo raccordandoci con il dirigente del Comprensivo per garantire il servizio di trasporto scuolabus"