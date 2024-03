Lavori al via . Rivoluzione alla circolazione

In vista la costruzione del collegamento dell’acqua tra la nuova condotta idrica interrata di piazza Giovanni Boccaccio e via Roma, ci saranno modifiche importanti alla viabilità nel centro basso di Certaldo domani e il 15 marzo: divieto temporaneo di sosta sugli stalli a parcheggio di via Roma, nel tratto compreso tra via del Castello la piazza, dalle 7 di lunedì fino alle 18 di venerdì 15 marzo. Poi: divieto temporaneo di transito in via Roma, nel tratto tra via del Castello e piazza Boccaccio, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza, della polizia, dei residenti (inclusi quelli di vicolo Signorini e via Rogai) e dei mezzi adibiti a carico e scarico. Questi ultimi potranno circolare nel tratto indicato con doppio senso di circolazione. Divieto di transito in via Roma già dall’incrocio con via Fiorentina-piazza Macelli e successivamente dall’incrocio con via Ferrucci. Divieto di sosta sugli stalli a parcheggio presenti in piazza Boccaccio, sul lato destro della viabilità. Istituzione del doppio senso di circolazione su piazza Boccaccio, nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Roma, con accesso da via IV Novembre per raggiungere il parcheggio della piazza. Accesso ed uscita dal parcheggio di piazza Boccaccio avverranno temporaneamente con senso unico alternato a vista dal restringimento creato sulla parte di viabilità di fronte al bar "Dolci Follie" tra il cantiere dei lavori e il marciapiede della piazza (lato parcheggio). "Questi provvedimenti -si spiega dal Comune - sono necessari per consentire lo svolgimento dei lavori di collegamento idrico e per garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti durante questo periodo".