Lavori al sottopasso. Ecco la spesa

Circa 18mila euro, con il Comune che ha provveduto a consegnare i lavori con la massima urgenza per un’opera di ripristino da completare in quattro giorni. A tanto ammonta il costo dell’operazione sostenuta dall’ente per garantire il ritorno alla normale circolazione veicolare per quel che riguarda il sottopasso di via dei Cappuccini, messo a dura prova dall’alluvione dello scorso 2 novembre. La zona era andata in grande sofferenza quella sera a causa della pioggia particolarmente intensa, che avrebbe causato anche un malfunzionamento della cisterna. E ieri il consiglio ha preso atto dell’approvazione della perizia giustificativa, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio.