Lavori al ponte sul rio delle Lame "Presto faremo l’inaugurazione"

Non manca molto. E quando ci sarà l’inaugurazione saranno presenti i bambini delle scuole e le associazioni che valorizzano e s’impegnano per la via Francigena. "Fra pochi giorni sarà concluso il rifacimento del nuovo ponte sul rio delle Lame a Lucca in località I Greppi a Galleno :– annuncia il sindaco Alessio Spinelli – dove il percorso della via Francigena trova ancora il suo tracciato in pietra originale".

"Caratterizzato dalla struttura in legno, ben si inserisce nel contesto ambientale di questa bellissima area verde delle nostre campagne fucecchiesi – prosegue il primo cittadino – Così presto faremo anche l’inaugurazione". Per Fucecchio, come per un’altra ampia fetta di Comuni, la via Francigena e le bellezze paesaggistiche, oltre che un pezzo di storia, si stanno rivelando un volano importante per il turismo e per le presenze sul territorio che vede Fucecchio, ponte sull’Arno per le vie romee. Gli antichi tracciati sono al centro di un fortissimo lavoro di promozione che di anno in anno vedono aumentare sensibilmente le presenze di pellegrini che dopo una sosta alla parrocchia di Galleno, si rimettono in cammino per addentrarsi nei fitti boschi delle Cerbaie. In tempi antichi terre di briganti, le Cerbaie offrono al viandante un ambiente incontaminato, custode di rarità come la Drosera Rotundifolia, pianta carnivora dell’era glaciale.

La via Francigena qui lambisce il Padule, vero scrigno di biodiversità, tesoro di maestosa bellezza. Dal padule si giunge al Ponte mediceo di Cappiano, da tempo rifugio e ostello per i pellegrini. Il Ponte di Cappiano è davvero una scoperta. È da sempre un ardito passaggio pedonale tra le gore del padule e ha una storia travagliata e antica che affascina tutti. Quest’opera che si avvia alla conclusione era molto attesa.