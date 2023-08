Lavori al ponte di Fibbiana Nuovi terreni, ok al piano

Nuovi terreni che servono al cantiere del ponte di Fibbiana: via libera dall’Anas al progetto esecutivo che è necessario per l’occupazione dei terreni stessi, di modo che si possa andare avanti nel lavoro. La nota di Anas è stata recapitata a partire dallo scorso 8 agosto ai proprietari, e riguarda sia la sponda di Fibbiana che quella limitese. C’è dunque un ulteriore segnale che questa grande opera pubblica, di cui invero si parla da anni, è in movimento: la ‘rettifica’ al progetto, utile all’acquisizione di nuovi spazi di cantiere, di fatto non ferma la tabella di marcia come sottolineato qualche settimana fa dall’assessore di Montelupo, Lorenzo Nesi. Ciò anche in risposta ad alcune perplessità che erano ‘volate’ di recente attraverso i social. In qualche modo si procede: il nuovo ponte collegherà Fibbiana alla zona industriale di Limite sull’Arno (fra il centro e Capraia Fiorentina), risollevando dal traffico il ponte di Capraia (in attesa da tempo di restauri) e quello tra Empoli e Sovigliana. Questo vuol dire che poi, tramite anche la Ss 67 Tosco Romagnola, Limite avrà un collegamento più diretto con la Fi-Pi-Li. A fianco del ponte, ‘correrà’ anche la pista ciclabile di quasi 2 km da innestare con la rete urbana ed extraurbana di Montelupo, parte integrante del progetto. L’attenzione poi si sposterà sullo stesso ponte tra Montelupo e Capraia Fiorentina, che ha necessità di interventi i quali tuttavia non sono stati ancora del tutto finanziati.

A.C.