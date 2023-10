Lavori al Ponte alla Steccaia. Si allungano i tempi per la rotonda. Il punto al vertice Cucini-Nardella

A che punto sono i lavori dei progetti che riguardano la viabilità di interesse provinciale sul territorio comunale? A fare il punto ci hanno pensato il sindaco della Città metropolitna, Dario Nardella, e quello di Certaldo, Giacomo Cucini. L’attenzione si è focalizzata sui cantieri di adeguamento funzionale del Ponte sull’ Elsa e la rotatoria che va costruita in riva sinistra del fiume a esso collegata, un’infrastruttura sul confine fra le province di Siena e Firenze. "La Città Metropolitana sta svolgendo un lavoro di ricognizione e programmazione in tutte le aree territoriali di sua competenza - ha detto il sindaco Dario Nardella - Certaldo è uno snodo strategico e le opere di viabilità in cantiere rispondono non solo alla funzionalità necessaria, ma a garantire i collegamenti nel quadro di una visione più ampia". Per quanto riguarda i lavori sul ponte alla Steccaia, voluti per avere carreggiate più ampie, capaci di accogliere meglio i flussi di traffico, anche pesante, e i passaggi ciclopedonali idonei ai collegamenti fra i nuclei abitati, si procede secondo cronoprogramma: sono state completate le indagini strutturali ed è in corso la redazione del progetto definitivo, con una spesa stimata di 2,7 milioni di euro.

Per la realizzazione della rotatoria, la Metrocittà è capofila e stazione appaltante del servizio di progettazione. A causa dell’aumento del prezzo dei materiali, l’impegno di spesa stimato di 850mila euro va incrementato di 425mila euro, come ha spiegato il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, e i tempi di realizzazione della rotatoria si sono allungati mentre la base finanziaria deve essere aggiornata. Infine gli interventi sulla Sp 79. Tre i cantieri aperti per il ripristino della frana di valle, di cui il più avanzato nella fase di esecuzione è quello al km 10+200 (in località Betto), per il quale si prevede il termine dei lavori entro i primi mesi del 2024 (565mila euro la spesa). Per le altre due frane, al km 7+450 e al km 11+550, si è rispettivamente in fase di progettazione e in fase di indagine geognostica: per il primo intervento saranno investiti 233mila euro e per il secondo 1 milione e 22mila euro.