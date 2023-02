Lavoravano fianco a fianco, poi la tragica caduta

CASTELFIORENTINO

Morì dopo una spaventosa caduta nel vuoto, precipitando da un’altezza di quasi dieci metri. Un tragico incidente sul lavoro avvenuto in un capannone di Castelfiorentino costò la vita a Nertil Bushi, 27 anni, che viveva a Soci, in provincia di Arezzo. L’episodio risale al primo agosto del 2019 e per quei fatti sia lo zio della vittima che il collega furono indagati dalla procura, che aprì un fascicolo per omicidio colposo. In base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme al personale del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda sanitaria Asl Toscana centro, il giovane operaio, di origine albanese, stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto del capannone, in via Niccoli. In particolare stava posando del catrame per impermeabilizzare il tetto, sul quale stavano lavorando anche lo zio, 45enne, Dritan Bushi, e Bruno Napoli, operaio di origini calabre.

A causa di un cedimento strutturale di parte della copertura, probabilmente causato dal tentativo dello stesso 27enne di spengere un principio di incendio che si era verificato sul tetto, il giovane cadde nel vuoto procurandosi ferite gravissime. L’impatto lo uccise praticamente sul colpo. Da quanto emerso dalle indagini, il giovane operaio non indossava dispositivi individuali di sicurezza per il lavoro che stava effettuando. Né la sua presenza sul cantiere era stata regolarizzata da un contratto di lavoro. Lo zio Dritan Bushi fu tra i primi a soccorrere il nipote subito dopo il tragico volo. Lo stesso giudice ha infatti ricordato che all’arrivo sul posto dei carabinieri, i militari lo trovarono accovacciato vicino al corpo nel disperato, e vano, tentativo di rianimarlo.