Lavorare in Aquatempra Selezioni ancora aperte

Ultimi giorni per partecipare alla selezione indetta dalla società Aquatempra finalizzata all’assunzione a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, di addetti al desk da impiegare nelle seguenti mansioni: informazione e accoglienza degli utenti, iscrizioni degli stessi ai servizi erogati dalla società, emissione di scontrini fiscali e fatturazione, incasso dei corrispettivi, rilevazione dati statistici delle presenze, apertura e chiusura giornaliera della cassa. La sede di lavoro sarà presso uno degli impianti gestiti da Aquatempra (che ha in gestione anche la piscina intercomunale di Fucecchio). La sede effettiva di lavoro sarà determinata da Aquatempra al momento dell’eventuale assunzione in base alle esigenze organizzative e di continuità del servizio e potrà essere variata in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavoro. La domanda dovrà essere presentata ad Aquatempra entro le 12 del 3 aprile, allegando un curriculum vitae oltre ai documenti richiesti,