L’auto diventa fonte di... energia. Le colonnine del futuro sono già qui

Prepararsi un caffè sfruttando l’energia prodotta da un veicolo elettrico: il futuro è già qui. Non è fantascienza ma realtà grazie al progetto E-Earth, lanciato da Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni con sede a Sovigliana di Vinci. E-Earth include la sperimentazione della tecnologia Vehicle To Grid (V2G): collegando i veicoli elettrici alla rete energetica, sia domestica che pubblica, utilizzando le batterie come stabilizzatori, si accumula energia quando questa viene prodotta in eccesso e la si cede nei momenti di picco dei consumi. A questo si aggiunge una colonnina di ricarica che oltre ad alimentare l’auto elettrica, permetterà alla vettura intelligente di immettere energia all’interno della comunità con un guadagno per il proprietario della vettura.

Collegando alla colonnina l’auto e una macchina del caffè, la bevanda calda sarà servita grazie all’utilizzo dell’energia proveniente proprio dalla vettura che diventa, di fatto, una batteria a quattro ruote. Chiusa la fase sperimentale, le colonnine saranno messe a disposizione dei comuni di Empoli e Vinci. "La batteria dell’auto ha una capacità enorme rispetto a quella che possiamo utilizzare in casa - spiega Luca Ciulli, responsabile ricerca e sviluppo Enegan - Quello del caffè è un caso studio ma le applicazioni possono essere molte nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili".

Attraverso la tipologia di auto elettrica già sul mercato è possibile accumulare energia e alimentare un forno, un qualsiasi elettrodomestico. Il principio di fondo? Invertire la logica. Non consumare energia con l’auto ma trasportarla dal luogo di produzione a quello di utilizzo. Ma E-Earth è anche altro. Realizzato in collaborazione con l’Università di Firenze (e finanziato da un bando regionale), include infatti lo sviluppo di un software per la gestione dei dati delle comunità energetiche rinnovabili.

A pochi giorni dall’uscita delle regole attuative relative alle comunità energetiche da parte del Gestore dei Servizi Energetici, Enegan può rendere operativo il proprio progetto di ricerca. La tecnologia V2G sosterrà ulteriormente l’uso delle energie rinnovabili e delle auto elettriche, con un risparmio anche in termini di emissioni di anidride carbonica. "Sulla sostenibilità siamo pronti, anche a Empoli - dice Walter Bucelli direttore generale Enegan - E’ già possibile istallare un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione e da quello trarre energia. Siamo abituati a pensare di utilizzare energia e disperderla, invece ora verrà messa in rete. Entrando a far parte di una comunità, mentre io sfrutto energia c’è qualcuno che la produce". Sarà possibile condividere in tempo reale informazioni sull’energia prodotta, autoconsumata e condivisa. "Lo scambio di informazioni tramite il software - afferma il professor Francesco Grasso del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze - è il risultato raggiunto con 10 anni di ricerche. Facciamo transizione energetica attraverso strumenti concreti, abbattendo gli sprechi".

Tramite app, un portale o dispositivi domestici, sarà segnalato il momento in cui è conveniente consumare energia perché qualcuno la sta immettendo in rete. "Con le nuove normative si andrà verso una diffusione massiva degli impianti rinnovabili e la costituzione di veri e propri cluster di cittadini, imprese, associazioni parte di comunità energetiche che potranno condividere l’eccesso di energia prodotta". E magari, farcisi un caffè. Che sia sostenibile.

Ylenia Cecchetti