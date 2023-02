L’aura e i suoi colori Come decifrare l’energia umana

EMPOLI

Torna nella sala Coop Geos Empoli l’appuntamento settimanale con il ciclo di incontri dedicato alla civiltà egizia ed organizzato dall’associazione Archeosofica Empoli. Domani sera alle ore 21.15 il tema sotto la lente di ingrandimento sarà "I significato dei colori dell’aura". L’aura umana è quella struttura energetica che compenetra e avvolge il nostro corpo fisico, visibile a chi ha sviluppato la chiaroveggenza, invisibile a chi non ha potenziato questa facoltà tipica del Centro Frontale, il famoso "Terzo Occhio" della Tradizione orientale. Ne parlano come di una specie di nuvola colorata, luminescente, in continuo movimento, fatta di colori che hanno un preciso significato.

La decifrazione dei colori dell’aura non è arbitraria, poggia su confronti, esperienze, ricerche e rivelazioni che si tramandano da secoli. Nel corso della conferenza saranno analizzati molti esempi. L’ingresso è libero. La rassegna si concluderà nel prossimo mese di marzo con gli ultimi quattro eventi, che spazieranno dalle frontiere dell’aldilà alla leggenda del Sacro Graal, passando per la dottrina della reincarnazione e il linguaggio dei miti e dei simboli.