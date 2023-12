L’attacco di FdI alla maggioranza: "La gente vuole risposte concrete"

FUCECCHIO

È già duello in vista del voto di giugno. È il candidato sindaco per Forza Italia e Fratelli d’Italia, Vittorio Picchianti, a sferrare l’attacco alla maggioranza e alla rivale del centrosinistra, Emma Donnini. "Questo 2023 ci lascerà il ricordo di una maggioranza consiliare nervosa – attacca Picchianti – che nell’ultimo consiglio comunale a tratti si è contraddetta e che a malapena è stata in grado di garantire il numero legale per una discussione importantissima come quella consueta di fine anno su tematiche di bilancio, tariffazione e programmazione dal grandissimo impatto sulla vita di tutti i cittadini"

"Negli interventi di molti consiglieri della maggioranza e in quello della consigliera del Movimento 5 stelle si parla di continuo del Governo Meloni difendendo a spada tratta l’operato dell’amministrazione locale – l’affondo di Fdl – quasi come se tutto ciò che a Fucecchio non sta funzionando fosse responsabilità di un governo nazionale insediato da poco più di un anno e non, invece, di un’amministrazione comunale che si accinge a terminare il suo decimo anno di attività con tutto il suo strascico di promesse disattese e problemi irrisolti". "Alle persone che vivono il paese interessa avere risposte concrete sui tanti problemi ancora aperti – spiega Picchianti –. Non vogliono racconti da libro dei sogni destinati a non realizzarsi mai. Sicurezza, decoro urbano, politiche abitative, rilancio del commercio: solo per citare alcune tematiche sulle quali, assieme alle forze politiche e civiche che mi sosterranno stiamo già offrendo il nostro punto di vista e le nostre risposte".

"Colpisce vedere il silenzio della vice-sindaco e candidata del centrosinistra nelle circa quattro ore di discussione consiliare, anche quando incalzata su tematiche proprie della sua delega – conclude Picchianti –. Colpisce vedere che chi si propone di amministrare un comune complesso come il nostro, si dedichi più volentieri a tagli di nastro e brindisi augurali a favore di camera piuttosto che a farci conoscere le sue idee per Fucecchio".