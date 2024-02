"L’atletica Fucecchio può rinascere". Tre mesi di lavori per la nuova pista

di Carlo Baroni

Due momenti di festa, ieri, per Fucecchio. Ed è arrivato anche il presidente della Regione Eugenio Giani che non è voluto alla visita del cantiere per la realizzazione della nuova pista di atletica leggera dello stadio Filippo Corsini. Un’opera attesa da anni che l’amministrazione comunale è riuscita a iniziare proprio grazie al bando regionale: 400 mila euro che da Firenze arrivano a Fucecchio, permettendo così da concretizzare le aspirazioni di tanti cittadini, di numerosi giovani atleti e di una società locale, l’Atletica Fucecchio, che da anni si è spesa per riuscire ad ottenere un’infrastruttura indispensabile per continuare a coltivare la passione sportiva di tanti ragazzi che sognano di ripercorrere le orme di Alessandro Lambruschini, il fucecchiese che nei 3000 siepi si laureò campione europeo a Helsinki nel 1994 e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta nel 1996.

Grazie ai fondi regionali, e a circa 60 mila euro che aggiungerà il Comune già a partire dalla seconda metà di maggio, avrà un impianto per l’atletica leggera moderno e funzionale.

L’intenzione della ditta esecutrice, infatti, è di completare l’intervento entro la metà del mese di maggio per consentire lo svolgimento dei "Giochi di maggio", la tradizionale rassegna sportiva delle scuole fucecchiesi prevista per sabato 25 maggio. Ad accogliere il presidente Giani allo stadio c’erano anche il presidente dell’Atletica Fucecchio, Ivano Libraschi, il presidente della Consulta dello Sport di Fucecchio, Alberto Beconcini, il presidente del comitato Uisp Zona del Cuoio, Antonio Bottai, i tecnici comunali che seguono il progetto e i responsabili della Limonta, l’azienda aggiudicataria della gara che realizzerà il nuovo impianto.

Soddisfatto il presidente Giani per l’avvio del cantiere: "Sono partiti i lavori per il rifacimento di una pista di atletica – ha detto – che non veniva rifatta da 40 anni esatti. Il nuovo impianto avrà un tartan moderno e le pedane per tutte le discipline. L’atletica insomma può rinascere a Fucecchio, una città di grandi tradizioni, basti pensare a Lambruschini, che si rinnovano grazie al finanziamento della Regione Toscana". Il conto alla rovescia è iniziato. Tre mesi esatti e Fucecchio avrà la sua pista modernissima e prontaa giocare un ruolo centrale per tutta la zona. La prima parte della mattinata, invece, ha visto il taglio del nastro dei due nuovi autobus davanti alla scuola media Montanelli Petrarca alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, del vicesindaco Emma Donnini e dell’assessore all’ambiente Valentina Russoniello. Una cerimonia breve, ma significativa, allietata dall’esibizione degli studenti con il flauto che hanno celebrato l’inaugurazione eseguendo l’Inno di Mameli.

Si tratta di un pulmino da 38 posti alimentato a metano e di uno più piccolo, da 20 posti, alimentato a gasolio, acquistati grazie ad un finanziamento totale di 220 mila euro ottenuto in parte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e in parte dalla Regione Toscana. "La nostra priorità sono i cittadini di domani – ha detto il sindaco Alessio Spinelli –. Anche questi due nuovi mezzi vanno in questa direzione. Un servizio migliore sul trasporto scolastico è un investimento a sostegno del mondo della scuola e un servizio più efficacie per chi la frequenta".