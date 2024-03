L’astro nascente. Al teatro Shalom. Il pianista Moon

EMPOLI

Spazio al piano e a due dei più grandi interpreti di questo strumento. Per omaggiare il musicista, compositore e pianista empolese nell’ambito delle celebrazioni “Busoni 100”, organizzate dal Centro Studi Busoni di Empoli, per i prossimi due appuntamenti saliranno sul palco del Teatro Shalom Arsenii Moon e Angela Hewitt. Due concerti che, come altri, rimarranno sicuramente nella storia musicale della città. Si comincia stasera alle 21 con Arsenii Moon, giovane astro nascente del pianismo mondiale. Nel suo recital, Moon percorrerà un suggestivo cammino musicale tra Settecento e Novecento, eseguendo musiche di Bach, Haydn, Chopin, Liszt, Skrjabin e Ravel. Non mancherà il nome di Ferruccio Busoni in programma: il Preludio sul corale Nun komm, der Heiden Heilan di Johann Sebastian Bach è eseguito proprio nella trascrizione del compositore empolese. Vincitore assoluto del 64esimo Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023 e del Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria (riconoscimento che non veniva concesso da quasi tre decenni), Arsenii Moon, nato a San Pietroburgo nel 1999, studia pianoforte dall’età di sei anni e ha debuttato a dieci anni con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo.

Formatosi presso il Conservatorio Statale Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo, la sua carriera lo ha visto protagonista in Russia, in molte città americane ed europee e, prossimamente, si esibirà in Corea del Sud e Giappone. Attualmente è iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan. I biglietti per assistere al concerto sono in vendita online sulla piattaforma https://shorturl.at/bqE46, oppure presso la Libreria Rinascita e Bonistalli Musica. Per entrambi i concerti è attiva la promozione “Porta un amico al concerto”: ogni abbonato potrà usufruire di un biglietto gratuito sia per stasera che per mercoledì prossimo 27 marzo, fino ad esaurimento disponibilità.