L’assemblea consiliare si confronta sul fondo per gli affitti

Il consiglio comunale è stato convocato per domani alle 21.15 e si svolgerà in presenza nella Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. I cittadini possono assistere in presenza oppure potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube del Comune valdelsano. L’ordine del giorno prevede, fra gli altri punti, la discussione a seguito dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito alle condizioni di degrado di Via Beniamino Gigli e della mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al ripristino nella Legge di bilancio del contributo affitti e del fondo per la morosità incolpevole.