L’arte rinnova il centro . Opere e un’area pedonale: "Valorizziamo il patrimonio"

Volto locale-storico-famoso, Olio e vino, Paesaggio toscano, Ricamo Toscano, Ceramica, Storia e tradizioni toscane, Classicismo contemporaneo. Sono le tematiche che dovranno ispirare l’installazione artistica nell’ambito del progetto di pedonalizzazione e valorizzazione di via Sonnino e via Roma, emerse nel corso dell’assemblea pubblica che si è tenuta al Centro culturale Le Corti di piazza Machiavelli. Nell’occasione, la giunta comunale ha incontrato i cittadini, illustrando da un lato i prossimi passaggi di un’operazione da varare dai prossimi mesi e raccogliendo dall’altro proposte per l’intervento collaterale di “street art“ che completerà il lavoro. L’idea è quella di realizzazione un’opera d’arte che possa omaggiare un personaggio significativo per la comunità, richiamare la tradizione agricola del territorio o valorizzare l’artigianato e la memoria delle tradizioni domestiche, con colori e atmosfere ispirate al paesaggio.

L’area oggetto di futuro intervento ha una superficie di 4500 metri quadrati: la giunta Mugnaini punta a pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. Un cantiere da 590mila euro, finanziato con risorse comunali, che dovrebbe partire entro l’inizio della prossima estate: nella migliore delle ipotesi, i lavori dovrebbero iniziare nei giorni immediatamente successivi all’8 giugno prossimo, a conclusione della prossima edizione della Mostra del Chianti (con gli operai che inizieranno a lavorare da via Sonnino). "Via Roma e via Sidney Sonnino saranno al centro di un importante intervento di riqualificazione urbana che trasformerà il centro storico anche attraverso l’arte. Gli edifici lungo queste strade diventeranno spazi di espressione artistica, dando vita a un percorso che racconta il territorio e la sua identità culturale – ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini - Montespertoli si trasformerà in un luogo di incontro tra passato e presente, restituendo agli spazi pubblici un nuovo significato e rendendoli parte di un racconto visivo condiviso. Il progetto è aperto al contributo della comunità: i cittadini sono invitati a partecipare attivamente, proponendo temi ed esempi che ritengono rappresentativi di Montespertoli. La riteniamo un’occasione per costruire insieme un racconto visivo che valorizzi il patrimonio locale attraverso l’arte".

Giovanni Fiorentino