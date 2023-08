L’arte di Dimitri Kuzmin a Vinciultimo per celebrare Leonardo sulla collina Acquaria

VINCI

Ultimo evento del cartellone estivo dell’associazione Acquaria Collina d’Arte, che organizza domani in via Belvedere a Vinci una serata dedicata a Leonardo. All’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Suonamidite Onlus e con il patrocinio del Comune di Vinci, parteciperà anche il pittore Dimitri Kuzmin che a partire dalle 19 organizzerà un corsa di pittura per principianti e non. Lo stesso artista, scultore e iconografo interpreterà poi il Genio indossando abiti d’epoca e realizzando in estemporanea opere pittoriche della tradizione leonardesca, per celebrare l’anniversario della prima opera datata di Leonardo da Vinci, “Il paesaggio con fiume” del 5 agosto 1473. Alle 21, poi, spazio al “Monologo di Zoroastro da Peretola e le canzoni che furono“, a cura di Mario Costanzi e Dario Spinelli. Per prenotazioni, da effettuare entro oggi, è possibile chiamare il numero di telefono 366 2519674 (Patricia).