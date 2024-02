L’arte di Battiato. Musica e parole. Omaggio al poeta

CERTALDO

Un omaggio ad un grande cantautore. Domani, alle 21.30, al teatro Margherita di Marcialla, Altre Storie presenta il debutto dello spettacolo teatral musicale “Sintomatico Mistero - Sulle tracce di Franco Battiato”, con Francesco Mattonai che ha curato il testo e la fabulazione e con Simone Baldini Tosi che firma gli arrangiamenti e le musiche dal vivo. Contenere tutte le molteplici forme artistiche vissute da Battiato è un’impresa e “Sintomatico mistero” prova a fare del continuo mutare del maestro siciliano il proprio punto di forza, seguendolo dal periodo sperimentale a quello dei successi estivi come in quello della musica colta, tra aneddoti, approfondimenti, curiosità e tanta musica dal vivo, dai suoi maggiori successi e qualche canzone meno nota, per svelare altre sfaccettature della sua personalità. Le canzoni sono tutte arrangiate e cantate da Simone nel suo peculiare stile.

"Sintomatico Mistero – spiega Francesco Mattonai - è nato in più fasi, il primo nucleo del testo all’indomani della scomparsa di Battiato, come modo per ricordarlo e riflettere sulle canzoni e i messaggi più importanti che ci ha lasciato. Ne ho fatto una puntata per un format radiofonico, pertanto piuttosto stringata. Però mi era piaciuto l’intreccio che ero riuscito a creare tra musica e racconto e mi sono detto che avrebbe funzionato anche dal vivo in teatro. Mentre cercavo il musicista adatto allo scopo ho ampliato il testo dando più spazio ai vari aneddoti sulla vita di Battiato".

Simone Baldini Tosi è un musicista che ha coltivato la passione per il canto sin dall’infanzia, studiando al conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Oltre alla musica classica, ha esplorato vari generi, tra cui il rock progressive e la musica minimalista. Ha vinto diversi concorsi musicali e ha collaborato con importanti figure della musica italiana. Per informazioni: Teatro comunale Regina Margherita, in via Amelindo Mori 20; telefono e fax 055 8074348. www.teatromargherita.org; e-mail [email protected]. Prezzo dei biglietti: da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.