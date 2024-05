L’arte della ceramica. Ecco il progetto

Un nuovo progetto artistico, curato dall’artista Ugo La Pietra e promosso dal Comune e dalla Fondazione Museo Montelupo Onlus, è in via di ufficializzazione: dovrebbe essere inaugurato il prossimo 21 giugno. L’intervento prevede la realizzazione di rivestimenti decorativi per le alzate dei gradini della scalinata di collegamento tra via Antonio Gramsci e piazza Vittorio Veneto, oltre a due installazioni a muro mediante smaltatura e decorazione a mano di piastrelle in gres. La scala riprodurrà, in forma crescente, un fiore che sboccia a ogni gradino con la policromia tradizionale della ceramica di Montelupo e un motivo che riprende l’elaborazione dei motivi vegetali contenuti nelle collezioni storiche del museo. L’obiettivo? Caratterizzare ulteriormente quello spazio, ’consacrandolo’ all’attività montelupina per eccellenza.