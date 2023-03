L’arte dei maestri vasai Laboratori per imparare a lavorare l’argilla

MONTELUPO FIORENTINO

Come ogni prima domenica del mese, nell’ambito dell’iniziativa "Tutti al museo", anche oggi l’ingresso al Museo della Ceramica di Montelupo sarà gratuito. Si parte alle ore 16 con la visita guidata, che si incentrerà sulla creatività dei vasai i quali, nei secoli, hanno sperimentato forme e decorazioni artistiche divenute poi patrimonio storico. Al termine della visita sarà possibile assistere a dimostrazioni di pittura e di lavorazione al tornio presso la Fornace del Museo. A partire dalle 17 invece spazio a "Sculture in terza dimensione", un laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace a cura di Giusi Paganelli (massimo venti partecipanti a turno): i piccoli partecipanti potranno creare e decorare sfoglie di argilla con il metodo di Bruno Munari. L’attività è consigliata per bambini di età compresa tra i cinque e i dodici anni. Sia la visita guidata al Museo e alla Fornace (gratuita per i ragazzi fino a 18 anni) che il laboratorio costano cinque euro. Obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero di telefono 0571 1590300 o scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]