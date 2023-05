L’area fitness nella Buca si ’fermerà’ per il palio

Un po’ di pazienza per i molti che già frequentano l’area fitness nella Buca. L’amministrazione comunale informa che la nuova area fitness realizzata all’interno della Buca del Palio, in via Fratelli Rosselli, rimarrà chiusa fino alla conclusione delle operazioni di pulizia successive alla disputa del Palio di Fucecchio che si svolgerà domenica 21 maggio. Le operazioni di allestimento dell’area per la manifestazione e quelle di smontaggio e pulizia, infatti, non sono realizzabili in maniera sicura in presenza di cittadini che utilizzano l’area fitness. Per motivi di sicurezza, quindi, sarà possibile utilizzare le nuove attrezzature soltanto dopo alcuni giorni dalla conclusione dell’evento paliesco. Il progetto, ideato in collaborazione e condiviso da Round Table San Miniato Fucecchio con l’amministrazione comunale di Fucecchio, ha permesso l’installazione di una serie di attrezzature per svolgere attività fisica, utilizzabili sia da persone normodotate sia da persone disabili e neurodivergenti.