L’area ex-Tamburini al restyling: "Alloggi popolari per giovani coppie"

"Si tratta di un intervento che si pone un duplice obiettivo, riqualificando una porzione del centro storico e offrendo al contempo una soluzione abitativa rivolta soprattutto ai più giovani. I lavori partiranno a breve". Lo ha assicurato il sindaco Giuseppe Torchia, che ha così ribadito l’obiettivo alla base del progetto di riqualificazione dell’area ex-Tamburini, per un’opera affidata proprio pochi giorni fa alla Ditta Valori Scarl di Roma.

Un’operazione che vale quasi 2.500.000 euro da coprire in larga parte con i fondi europei tramite il Pinqua, che vedrà sorgere in via Ripalta (al posto di un fabbricato di proprietà comunale ormai dismesso) sedici nuovi alloggi di edilizia popolare. Appartamenti dei quali, nelle intenzioni dell’amministrazione Torchia, potranno beneficiare giovani coppie intenzionate a vivere sul territorio.

"L’intenzione è di intercettare le esigenze e i bisogni di quella ’zona grigia’ di utenti composta perlopiù da coppie giovani che possono permettersi un affitto, ma che non hanno i requisiti per poter accedere ad un mutuo – ha spiegato Torchia – questa operazione vuole così offrire un’alternativa anche per il recupero di quella zona del centro storico, cercando in qualche modo di contrastare sul nascere anche lo spopolamento".

Si punta in linea di massima a realizzare case popolari ad affitto calmierato, che saranno probabilmente rivolte agli "under 35". Anche se i criteri anagrafici, al pari di quelli economici, saranno definiti nei dettagli solamente nei prossimi anni, quando l’intervento sarà ormai completato (in modo da poter poi pubblicare il bando per l’assegnazione degli alloggi). Nei mesi scorsi uno studio idraulico redatto sull’area, funzionale all’approvazione della variante urbanistica, aveva fatto emergere la necessità di sopraelevare la quota di imposta del piano di calpestio dei fabbricati ad un altezza superiore rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica, con conseguente aggravio dei costi. Ma si tratta di una modifica che non dovrebbe ad ogni modo intaccare in maniera particolarmente significativa il quadro finale, perlomeno rispetto ai prospetti più recenti.

A seguito dell’ordine di attivazione contratto con l’impresa che si occuperà dell’opera, ufficializzato dal Comune la scorsa settimana, nei prossimi giorni gli operai dovrebbero perciò mettersi al lavoro. Con l’obiettivo di completare il tutto in poco meno di un biennio, visto che sarà necessario rendicontare le operazioni entro il 31 marzo del 2026. Il taglio del nastro avverrà quindi nella prossima legislatura, ma il sasso sembra se non altro esser stato lanciato.