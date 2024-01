"L’area dell’ex depuratore versa in condizioni di grave degrado"

Una situazione alla quale il Comune deve trovare una soluzione. E’ un nostro lettore a segnalare il problema, documentando la criticità con tanto di foto. Sotto la lente il degrado e l’abbandono in cui versa l’area dell’ex depuratore di Ponte a Cappiano, ora gestita dal Comune, e prospiciente via del Castellare. "Sterpaglie, rovi, rami di alberi ormai secchi, canne, arbusti – scrive il cittadino – che invadono anche il marciapiede impedendone il camminamento: luoghi ideali per la proliferazione di talpe, serpenti e altri animalacci vari". E ancora: "Nonostante segnalazione inviata all’ufficio competente – aggiunge il nostro lettore –, la situazione è rimasta invariata, anzi sicuramente con il tempo è peggiorata". Si tratta di un’area importante, anche dal punto di vista delle dimensioni che si snoda attorno a quello che è stato un impianto strategico del territorio. L’appello all’amministrazione comunale è quello di effettuare le opere di manutenzione.