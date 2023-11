L’area della stazione cerca riscatto con la cultura e l’impegno

EMPOLI

Arte, cultura ed intrattenimento per riportare gli empolesi a vivere le zone più degradate della città. Un cartellone di eventi nato con l’intenzione di migliorare la sicurezza urbana nella zona attorno alla stazione ferroviaria. E’ il biglietto da visita di Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta portando avanti insieme al Comune. Piazza Don Minzoni, dunque, torna ad essere vissuta, fulcro di attività che dovrebbero disincentivare spaccio e microcriminalità. E’ stasera la prima occasione di incontro in musica, alle 19, con il concerto di ‘Belle di Mai’ nello spettacolo ‘Voci Vaganti’. L’evento al Dopo lavoro ferroviario è organizzato in collaborazione con l’associazione Canto Rovesciato (prenotazione consigliata al 393 8869830).

Si inaugura domani, invece, il contest dedicato alla fotografia urbana che ha l’obiettivo di far emergere una visione collettiva, caleidoscopica e alternativa del quartiere della stazione. Dalle 15 alle 18 il fotografo Massimo Pistolesi sarà a disposizione, sempre in piazza Don Minzoni, per fornire consigli e dritte sulla street photography. Il concorso, aperto a fotografi amatoriali e professionisti, si concluderà il 24 novembre. Le foto dovranno essere scattate nelle zone comprese tra Piazza Don Minzoni, Parco della Rimembranza e Parco XI febbraio ed inviate (fino al 24 novembre) all’indirizzo [email protected]. Le migliori tre saranno esposte a "Empoli Città del Natale". Le cinque più belle saranno stampate su cartoline e distribuite nei negozi del quartiere della stazione.

Proseguono poi, tutti i martedì alle 19.30, gli incontri di Hugola, il primo coro popolare di quartiere, diretto dal Maestro Simone Faraoni; un coro gratuito e aperto alle persone di qualsiasi nazionalità, credo, cultura, lingua, che vogliano provare a intonarsi insieme. Apre anche (il martedì dalle 11 alle 13, il giovedì dalle 17 alle 19.30 e il venerdì dalle 10 alle 12.30) l’Infopoint di Casa Hugo, in piazza Don Minzoni 20. Un punto di ascolto delle necessità e un accompagnamento verso i servizi sul territorio.