L’archivio storico trasloca. Lascia il palazzo comunale per una sede più ampia

Trasloca nei prossimi giorni una buona fetta dell’archivio storico del Comune di Montelupo. La giunta Masetti ha appena affidato a una cooperativa sociale di Pontedera - seguendo una decisione già presa - il trasferimento di 2.408 unità archivistiche dall’attuale sede, nel palazzo comunale, all’ampliata sede dell’archivio comunale di via Urbania alla periferia del paese. C’è anche il via libera della Soprintendenza: vale a trasferire la parte restante dell’archivio postunitario (per circa 600 unità archivistiche) e la maggior parte dell’archivio di deposito (per oltre 1.800 unità archivistiche) nella sede di via Urbania, secondo le modalità indicate dalla Soprintendenza stessa. Operazione - si fa presente nella decisione - da fare "quanto prima". Anche per consentire la riorganizzazione all’interno del municipio di ciò che resta lì, molto spesso oggetto di consultazione. L’archivio storico comunale raccoglie gli atti relativi alla vita della comunità di Montelupo Fiorentino "sopravvissuti alle vicissitudini del tempo". Si definisce "storico" perché conserva i documenti più vecchi di 40 anni, che hanno perso l’originale valore giuridico-amministrativo, acquistando, invece, valenza storico-culturale. Infatti, l’archivio storico è qualificato come bene culturale.

Quello del Comune di Montelupo comprende due sezioni: la preunitaria, con documenti prodotti dal 1509 al 1865; la postunitaria, con documenti prodotti a partire dal 1866. È un patrimonio prezioso, sia all’interno della "macchina" amministrativa, sia per chi intenda occuparsi della storia delle comunità locali (e non solo) dal lontano medioevo in pratica sino ad oggi. Documenti in qualche maniera "resistenti" che adesso trovano una nuova, adatta collocazione.

Andrea Ciappi