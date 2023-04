L’architettura sacra e le opere dei maestri Conoscere e riflettere

EMPOLI

Solo il compositore di una costruzione sacra conosce totalmente le caratteristiche fisiche e metafisiche della sua opera, in quanto è colui che ne ha scritto lo "spartito visibile e invisibile" per poi eseguirlo geometricamente nella forma mediante il suo progetto. Noi possiamo solo analizzarlo e studiarlo con rispetto ed un certo timore, cercando di muoverci con la stessa visione, mentalità e conoscenze degli ardimentosi maestri d’opera di un tempo.

Questo il tema centrale del nuovo incontro del ciclo targato Archeosofica Empoli, ultimo del macro contenitore dedicato ai templari, in programma giovedì alle 21.15 alla Coop Geos di Empoli. Lo scopo dell’incontro sarà quello di fornire degli spunti di riflessione sulle profonde conoscenze che stanno alla base dell’Architettura Sacra e sull’opera di Sacerdoti-Architetti, che sono stati in grado di progettare ed erigere edifici sacri, definibili come vere e proprie simboliche geometrie in pietra, tutt’oggi carichi di fascino e di mistero. L’ingresso è libero e per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 373 7558049 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]