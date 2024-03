L’appello del vescovo: "Preghiera e attenzione"

LIMITE SULL’ARNO

Il Sinodo Diocesano, il primo dal secondo Dopoguerra, si appresta ad attraversare gli ultimi cento giorni. Temi fondamentali: lavoro, giovani, famiglia, la crisi (o, meglio, le crisi). Coinvolte, nella Diocesi di Pistoia e Pescia, le parrocchie di Vinci e del Limitese. Compresa quella celebre di Santa Croce dove fu battezzato Leonardo. In vista del traguardo, il Vescovo, monsignor Fausto Tardelli, ha scritto una lettera alle comunità parrocchiali: "E’ giunto il momento di metter mano in modo decisivo alla seconda sessione del Sinodo Diocesano". Il sinodo era cominciato nel maggio 2022. La missiva sarà letta integralmente in occasione delle messe di stamani. "Con questa lettera - riprende il Vescovo - chiedo a tutti una piena partecipazione al cammino sinodale della nostra Chiesa: con la preghiera, innanzitutto; poi con l’attenzione a ciò che si sta facendo, poi ancora con la comunicazione e lo scambio di informazioni. Fondamentale per tutti è la sintonia del cuore e della mente".

Le prossime tappe: condivisione nei prossimi giorni del nuovo ’Instrumentum laboris’ con l’invio del testo alle varie assemblee. Nel mese di aprile si svolgeranno gli incontri dei Circoli Minori, organizzati per favorire la partecipazione e la discussione dei sinodali in cinque diverse aree geografiche: per il nord Empolese, la chiesa di riferimento sarà quella di Poggio a Caiano per il vicariato di Poggio, Carmignano e Limite.

Le date dei Circoli Minori sono le seguenti: mercoledì 3 aprile, lunedì 8 aprile, lunedì 15 aprile. Tutti gli appuntamenti sono alle 21. Dopo i lavori territoriali previsti nel mese di maggio, sabato 29 giugno alle 18 sarà invece celebrata in Cattedrale a Pistoia la chiusura del Sinodo con la consegna degli elaborati. Il testo votato dall’assemblea dovrà essere approvato dal Vescovo Tardelli che lo promulgherà, sotto forma di seconda parte del Libro Sinodale per la Solennità di San Jacopo Apostolo giovedì 25 luglio 2025. In questi due anni, assidua e importante è stata la partecipazione delle parrocchie del nord Empolese, anche per l’attualità dei temi trattati, specie nei difficili mesi in uscita dalla pandemia.

Andrea Ciappi