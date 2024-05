L’Ap Certaldo sempre vincente. Adesso si prepara al rush finale

E’ stata fatta una grande festa alla "Boccaccio" per la seconda vittoria dell’Ap Certaldo nella prima fase dei play-off di serie "D" maschile.

Una affermazione piena, che è stata ottenuta bissando contro il Migliarino il 3-0 che era stato ottenuto nella partita di andata. Questo il commento del coach Bocini, visibilmente soddisfatto del risultato: "È stata una vittoria abbastanza netta, siamo rimasti concentrati tutta la settimana, non abbiamo sottovalutato gli avversari e abbiamo sfoderato una prestazione degna di nota che ci ha portato a vincere in maniera abbastanza tranquilla".

Adesso la squadra certaldese deve osservare un turno di riposo prima di ripartire con le ultime gare che decreteranno la squadra che verrà promossa in serie "C".

I biancorossoblù si troveranno ad affrontare la squadra risultata perdente nello scontro tra Foiano e Invicta Grosseto, che giocheranno la ’bella’ sabato prossimo. Conclude il tecnico certaldese: "Da martedì riprenderemo il solito ritmo d’allenamento. Abbiamo già sicuramente la testa alla finale: per quanto concerne il possibile avversario secondo me Foiano ha qualcosa in più a livello di esperienza, però Grosseto ha una squadra molto giovane che vorrà dire la sua".