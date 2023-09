Landini in Sammontana, folla all’assemblea: "Pronti a mobilitarci per difendere il lavoro"

Empoli (Firenze), 14 settembre 2023 – Prima Firenze , poi Empoli e dopo Pisa. Quella al colosso empolese dei gelati è stata la tappa intermedia di una giornata dedicata all’incontro con i lavoratori e le lavoratrici della Toscana. Il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini ha cominciato la mattinata alla Baker Hughes Nuova Pignone di Firenze per poi spostarsi alla Sammontana di Empoli dove è arrivato intorno alle 11 e dove si è trattenuto quasi due ore prima di raggiungere la Asso Werke di Fornacette, Pisa. Un’iniziativa, quella di Landini, che punta a illustrare ai lavoratori le ragioni della manifestazione del prossimo 7 ottobre a Roma per l’iniziativa ’La via maestra – Insieme per la Costituzione’. Una mobilitazione che oltre alla Cgil, coinvolge più di 100 associazioni in difesa e per l’attuazione della Costituzione, contro la precarietà, per il lavoro dignitoso e la difesa della sanità pubblica.

Per la prima volta nell’Empolese Valdelsa il segretario ha anche lanciato la campagna di una consultazione straordinaria certificata sulle proposte rivendicative della Cgil verso Governo e parti datoriali. Un’assemblea molto partecipata, che ha visto la sala mensa dello stabilimento Sammontana sulla Tosco Romagnola strapiena; posti in piedi e voglia di ascoltare, intervenire, e poi votare. In più di 300 ieri si sono dati appuntamento nei locali concessi dalla famiglia Bagnoli, ben felice di accogliere in azienda il segretario nazionale che si è fermato negli uffici della dirigenza per un saluto a margine dell’assemblea. Un gradito fuori programma prima di proseguire il suo viaggio tutto toscano. "Siamo molto contenti dell’attenzione che il segretario generale Landini ci ha mostrato, scegliendo di venire proprio in Sammontana per incontrare i nostri collaboratori – ha detto l’amministratore delegato di Sammontana, Leonardo Bagnoli –. Credo sia la testimonianza del fatto che abbiamo un’ottima relazione con tutte le rappresentanze sindacali e che, lavorando uniti, possiamo guardare al comune obiettivo di dare valore alle persone, al territorio e soprattutto all’industria italiana".

Davanti alla platea empolese, il segretario generale Cgil, ha ribadito i concetti espressi il giorno prima all’assemblea del sindacato a Bologna. "Le settimane che abbiamo di fronte, quelle che ci porteranno a riempire il 7 ottobre piazza San Giovanni saranno al centro di una sfida sindacale e democratica. Discutere di questi temi nelle assemblee – ha ricordato anche a Empoli il leader di corso d’Italia – significa tornare a occuparsi delle condizioni di tutti quelli che rappresentiamo, chiedere loro se sono d’accordo con la nostra piattaforma, se sostengo la mobilitazione così da avere più forza nel confronto con il Governo".

Così come negli incontri precedenti, Landini ha sottolineato il peggioramento degli ultimi decenni delle leggi in materia di lavoro. "Nella storia della Cgil c’è sia la presentazione di leggi di iniziativa popolare che la raccolta di firme su referendum abrogativi di norme che andavano contro il lavoro: strumenti che si può tornare a utilizzare. Mai come adesso dobbiamo essere i soggetti che fanno della democrazia e della partecipazione lo strumento per costruire un’alternativa vera alle politiche che in questi anni si sono affermate".

La presenza di Landini a Empoli è stata possibile anche grazie al coordinamento di Rossano Rossi che proprio in Sammontana ha mosso i primi passi a livello sindacale. " Una bella esperienza quella di oggi - ha commentato il segretario regionale, empolese doc - Sammontana rappresenta un valore aggiunto per il territorio. Dalla chiacchierata con Landini è emerso quanto sia importante questa azienda empolese a carattere familiare, in un panorama caratterizzato troppo negativamente dalle multinazionali".