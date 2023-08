L’ampliamento della scuola media Fissato il giorno dell’inaugurazione

FUCECCHIO

Il 9 settembre alle 11 la giunta comunale di Fucecchio presenterà l’ampliamento della scuola media Montanelli Petrarca. Interverranni Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, Ernesto Pellecchia, direttore dell’ufficio scolastico regionale e Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Una appuntamento che segna un importante obiettivo raggiunto per quanto concerne l’edilizia scolastica lavori: un’ opera da 600mila euro investiti direttamente dall’amministrazione comunale. Si tratta di quattro nuove aule che si affacciano su via Giusti di ampie dimensioni, più luminose e con una conformazione più funzionale che, grazie ad una passerella, sono in comunicazione con il primo piano dell’edificio esistente.

Le nuove aule dotate di servizi nelle quali sono già state allestite le lavagne interattive, saranno utilizzate per la didattica mentre altrettante di quelle esistenti che si libereranno saranno utilizzate come laboratori ed alcune assegnate al personale docente. Questo è uno dei tragiuardi, appunto raggounti. Ma ce ne sono altri in cantiere come la nuova scuola di Vedute per un impegno finanziario di 1,3 milioni di euro e la realizzazione del polo scolastico in via Foscolo per un impegno di 7 milioni di euro. Per la realizzazione di entrambe le infrastrutture scolastiche, grazie ai fondi del Pnrr infatti, i lavori sono già stati affidati, ed in via Foscolo sono già iniziati quelli di preparazione.

I prossimi anni, dunque, altre nuove scuole nasceranno a Fucecchio. A partire, appunto, dall’opera più grande, ovvero il nuovo polo dell’infanzia in Via Foscolo (un nido, una materna e la mensa scolastica, oltre a parcheggi e giardini). Un impegno triennale approvato in consiglio comunale e che – sottolineò Spinelli annunciato le opere – "testimonia la grande attenzione che la giunta comunale ha sempre dedicato agli aspetti educativi e all’istruzione dei giovani".