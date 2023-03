Lampioni rotti, svincolo buio "Rischio incidenti all’uscita della FiPiLi"

EMPOLI

Svincolo al buio e protesta degli automobilisti per i lampioni che non funzionano. Siamo a poche centinaia di metri dall’uscita Empoli Centro della FiPiLi, a due passi dal centro commerciale di via Sanzio. Ancora una volta la zona è al centro delle polemiche per problemi legati al malfunzionamento dell’illuminazione, un particolare che era emerso anche dopo tempo dopo la realizzazione dell’asse viario che collega la zona all’uscita della superstrada. Secondo alcune segnalazioni, ci sarebbero diversi lampioni rotti sul ponte che collega la rotatoria del centro commerciale allo svincolo vero e proprio, quello che consente non soltanto di imboccare la strada di grande comunicazione, ma anche la circonvallazione Sud verso la zona commerciale di Carraia e la nuova 429 in direzione di Ponte a Elsa e di Brusciana. Un problema che sta preoccupando e non poco gli automobilisti, visto che si tratta di una zona particolarmente trafficata anche e soprattutto nelle ore serali, quando le persone tornano dal lavoro o si recano a fare acquisti al Centro Empoli. Le segnalazioni sono già state inoltrate agli enti competenti, ma in questo caso l’amministrazione comunale può farci poco: la strada e la rotatoria ricadono infatti sotto la competenza della Città Metropolitana di Firenze.

"Ci sono diversi lampioni rotti sulla strada che passa lungo il ponte – spiega un automobilista – e anche all’interno della rotatoria grande ci sono molte lampade che non funzionano". Il risultato sono alcuni coni d’ombra che in certe ore della sera, specialmente quando si fa buio, limitano di gran lunga la visuale degli automobilisti e impediscono quindi di osservare correttamente il flusso delle auto, aumentando notevolmente il rischio che possano generarsi degli incidenti. Non è la prima volta che i cittadini segnalano delle problematiche legate all’illuminazione in quella parte della città. Le criticità, molto spesso, avevano riguardato anche la zona industriale di Terrafino che si trova a pochi chilometri da lì. Dietro a questi malfunzionamenti, a volte, c’è il furto di cavi in rame che servono appunto a garantire il corretto funzionamento del sistema di illuminazione pubblica. Di recente l’amministrazione comunale empolese ha messo in piedi un massiccio intervento di sostituzione dei corpi illuminanti, passando al led in quasi tutte le zone della città. L’appello dei cittadini, in questo caso, è rivolto alla Metrocittà, nella speranza che venga effettuato presto un’opera di manutenzione e sostituzione dei lampioni che non funzionano per riportare la strada in condizioni di maggiore efficienza e sicurezza.

Tommaso Carmignani