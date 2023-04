L’amicizia con la Cina scatena la polemica

L’amicizia Fucecchio-Cina scatena la polemica politica. "La sottoscrizione del patto di amicizia non è stata preceduta da alcun passaggio istituzionale in consiglio comunale, nemmeno è stato oggetto di una semplice informativa a livello di comunicazioni". Le opposizioni attaccano la giunta comunale per il Patto di Amicizia tra il Comune di Fucecchio e la Città di Qingtian County (Cina) che impegna il nostro Comune a un vero patto di gemellaggio. A parlare sono Gianmarco Porciani (Lega Salvini Premier), Leonardo Pilastri (Gruppo Misto), Simone Testai (Forza Italia), Vittorio Picchianti (Fratelli d’Italia).

"Se tecnicamente non è stato sottoscritto il gemellaggio, è chiaro che una simile iniziativa, che è vincolante per il Comune, deve essere inserirsi in un percorso istituzionale – ricordano le opposizioni – che non può ignorare il consiglio comunale che è l’unico organo, competente si ribadisce, a poter autorizzare il sindaco alla sottoscrizione di gemellaggi". I gruppi sono pronti a dar battaglia.