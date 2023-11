L’amicizia con il Brasile. Un incontro importante

Un incontro carico di significati al quale il sindaco Alessio Spinelli non ha voluto mancare. "Nonostante i tanti impegni quotidiani, soprattutto in questo difficile momento, è importante dedicare un po’ di tempo anche a mantenere i rapporti istituzionali – spiega Spinelli –. Per questo sono molto onorato dell’invito ricevuto dall’ambasciata del Brasile a Roma dove ho incontrato il nuovo ambasciatore Renato Mosca. È stata l’occasione per rinsaldare i rapporti con il Brasile, oggi che al governo ci sono nuovamente il presidente Lula e il partito dei lavoratori". E poi ancora: "L’amicizia tra Fucecchio e il Brasile è nata durante la seconda guerra mondiale quando una base militare brasiliana fu posta tra Ponte a Cappiano e Staffoli – aggiunge Spinelli –. Gli Heróis da Força Expedicionária Brasileira frequentavano Ponte a Cappiano stabilendo rapporti di amicizia con la popolazione. Ogni anno ricordiamo il loro sacrificio con una cerimonia alla Marginetta di Staffoli".