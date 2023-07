"L'altro Mozart" a Empoli Nuovo: Favola in Musica

EMPOLI

Nuovo appuntamento stasera con i concerti promossi dall’associazione Il Contrappunto. Alle ore 21 presso Il Chiostro della Chiesa Santa Maria a Ripa di Empoli, andrà infatti in scena lo spettacolo musicale “L’altro Mozart, favola in musica”, a cura della Filarmonica Puccini di Suvereto. La direzione è affidata al maestro Carmelo Santalucia, con la regia di Maurizio Canovaro, mentre la voce narrante sarà quella di Alessio Iwasa.

La storia tratta di un pronipote del genio salisburghese che con l’aiuto del suo celebre antenato comprende l’importanza delle sette note e si appassiona alla musica. Nico è un ragazzo di oggi. Per colpa di cattivi maestri che non gli hanno fatto amare la musica, odia le note e identifica nella figura del suo antenato Wolfang Amadeus Mozart, la causa delle sue frustrazioni. Ma il genio salisburghese per magia appare e si riscatta, diventando amico e mentore del protagonista, conquista il ragazzino, lo aiuta ad affrontare con maggiore fiducia in sé stesso le sfide adolescenziali e lo attira con sé nell’affascinante mondo della musica.

La lettura recitata è accompagnata sia da brani musicali mozartiani che composizioni inedite scritte ad hoc e propone uno sguardo diverso e accattivante sul celebre artista. L’ingresso è libero.