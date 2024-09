L’ALTRO CASO

Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno visto transitare l’auto con a bordo l’uomo in zona Sovigliana, al confine tra il comune di Empoli e quello di Vinci e si sono insospettiti. Così hanno deciso di intimare l’alt e di controllare meglio il veicolo e il suo conducente. L’intuito era giusto perché in effetti all’interno della vettura fermata i carabinieri hanno trovato un ’piede di porco’ e un coltello. Due ’strumenti’ alquanto sospetti che hanno fatto scattare immediatamente la denuncia in stato di libertà per il 46enne di origine albanese che si trovava alla guida dell’auto fermata e perquisita.