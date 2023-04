L’aiuto del liceo: una fiera per orientarsi

Porte aperte alle università con la prima edizione della ’Fiera dell’Orientamento’. "Cosa farò da grande?" La domanda torna ogni anno a farsi sentire. Con l’arrivo della primavera si fa sempre più pressante, per gli studenti delle classi quinte superiori, il pensiero della scelta che guarda al futuro. Per aiutare i ragazzi dei tre indirizzi di studio (Artistico, Classico e Linguistico) il Virgilio ha organizzato ieri una fiera dell’orientamento, coinvolgendo i tre atenei toscani di Firenze, Pisa e Siena, Istituti superiori di perfezionamento e Accademie, ma anche le Forze armate. Facoltà diverse, dalle tecniche alle scientifiche passando per le umanistiche: un panorama ampio in cui docenti universitari e ricercatori si sono confrontati con i ragazzi.