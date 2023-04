L’agricoltura fa festa Al Parco di Serravalle il mercato contadino e l’Orto del Farinata

EMPOLI

Se il meteo vorrà, sarà festa grande. È una prima edizione che promette bene perché è nobile lo scopo: promuovere i prodotti del territorio, far conoscere i produttori locali agli adulti e ‘coltivare’ nei più piccoli la sensibilità su tematiche importanti come la lotta allo spreco alimentare e il valore dell’educazione alimentare. Le scuole del territorio sono già impegnate su questo fronte. Dalla frutta fresca come snack al posto delle merendine, passando ai prodotti di filiera corta serviti a mensa fino ad arrivare ai progetti di agricoltura come vera e propria "materia" da studiare in modo pratico e teorico, ora c’è un festival per raccontare il binomio cibo sano e sostenibilità ambientale.

Empoli si prepara ad ospitare "Agricoltura in Festa", il prossimo weekend. Sabato e domenica al Parco di Serravalle, i protagonisti saranno anche loro, i bambini dei due Istituti Comprensivi. Accanto agli stand di produttori locali della Cia Toscana Centro, che offriranno la possibilità di assaggiare e acquistare prodotti tipici del territorio, ci saranno anche laboratori didattici, aree dedicate ai libri e all’intrattenimento e momenti di confronto su tematiche legate all’agricoltura. Due passi al mercato contadino, qualche assaggio di street food tra i banchi delle eccellenze gastronomiche locali e poi tutti a ballare sulle note dell’Ortaggi Dance: il calendario è ricco di attività messe in piedi dalla cooperativa SintesiMinerva. I piccoli potranno diventare apicoltori per un giorno, cimentarsi nella preparazione dei formaggi e conoscere da vicino i segreti di erbe e spezie, fiori e piante. Un’occasione per SintesiMinerva per raccontare i progetti di agricoltura sociale portati avanti negli ultimi anni. E così tutti potranno conoscere l’Orto del Farinata, il primo orto medievale urbano realizzato con le colture del tempo. Si avrà modo di toccare con mano il progetto di agricoltura sociale ‘DimOrto Buono’, portato avanti nella Rems del Pozzale e grazie al quale è stata aperta una vera e propria ‘area agricola’ nella residenza per esecuzione di misure di sicurezza detentive, offrendo opportunità di formazione e lavoro agli ospiti della struttura.

"Quello dell’agricoltura sociale – ha detto l’assessore Valentina Torrini – è un settore importante su cui Regione e Comune stanno investendo. Iniziammo a progettare l’evento nell’ambito di Empoli Food 2030, l’agenda che promuove la garanzia di cibo sano per tutti, educazione alimentare, lotta allo spreco e la valorizzazione dei prodotti locali. Agricoltura in Festa è il connubio perfetto tra tutti questi obiettivi". "Un’occasione di ricchezza per tutta la comunità – ha aggiunto Cristina Dragonetti, presidente di SintesiMinerva – Un progetto che raccoglie le scuole, i produttori locali, l’amministrazione pubblica e l’impresa sociale". "Una manifestazione – ha chiuso Lapo Baldini di Cia - che mette in relazione chi produce e chi consuma. Ci riforniamo spesso di alimenti che arrivano da lontano rispetto al luogo in cui viviamo. Accorciare la filiera e far capire meglio cosa mettiamo nel piatto, ecco la sfida. Oggi comprendere ciò che si mangia non è per niente scontato".

Ylenia Cecchetti