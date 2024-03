Lago di Sammontana, ecco la fine dei lavori. Scatta il sopralluogo con l’assessora Monni

Montelupo Fiorentino (Firenze), 5 marzo 2024 – Domani si decreta la fine dei lunghi lavori di salvataggio della diga e del lago di Sammontana. E sempre domani, si fa il punto sui lavori effettuati in bassa Pesa e su quelli da fare, al capitolo sicurezza idraulica.

E visto che proprio la bassa Pesa è diventata tra le icone nazionali dell’emergenza climatica, molto ci sarà da dire anche su questo aspetto: domani è la data della giornata di studi che si terrà dalle 9 alle 17 alla Scuola Coop di Villa Salingrosso a Sammontana. Occasione (dopo il primo summit svoltosi a Scandicci) è il quinto ’compleanno’ del Contratto di Fiume Pesa, il quale a dispetto degli anni dell’emergenza Covid ha già portato notevoli risultati. Titolo: "La risorsa idrica nel contesto di emergenza climatica". Tra i promotori figura il Comune di Montelupo. È previsto anche un sopralluogo al lago di Sammontana a conclusione dei lavori di sbassamento della diga e di regimazione delle acque (in realtà è stato il modo per salvare il manufatto), al quale prenderà parte l’assessora regionale Monia Monni. "Con il 6 marzo di fatto terminano i lavori alla diga - ha spiegato l’assessore montelupino Lorenzo Nesi - mentre per il collaudo funzionale sarà necessario più tempo".

Per la bassa Pesa, del grande lavoro fatto (casse di laminazione di Bramasole e Sant’Ippolito, argini, pista di servizio del Turbone) molto si è detto. Rimane ciò che c’è da fare, guardando al progetto globale presentato nel luglio del 2019 dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: si tratta di altre vaste aree di laminazione nella vallata, sempre alle porte di Montelupo ma con diretto interessamento dei territori di Montespertoli, Scandicci e Lastra a Signa. Sul piatto, altri 2 milioni di euro circa, in aggiunta a quelli già spesi per le opere ultimate (circa 2,5 milioni). "Ci sono effettivamente ulteriori lavori in agenda - ha affermato Nesi - ciò che ancora non possiamo definire sono i tempi. Aspettiamo anche il completamento dei finanziamenti".

In particolare, il piano di aree di laminazione si estende nella zona di Prugnolaia e Ripalta, che insiste sui territori di Montespertoli e Lastra a Signa. L’opera - si spiega nella scheda tecnica - "oltre a recuperare ulteriori volumi di laminazione, consentirà di migliorare la frequenza di allagamento dell’area dove sarà favorito lo sviluppo di vegetazione igrofila". Si tratta di una cassa dal volume massimo di 60mila metri cubi. Per dare l’idea, quelle costruite a Bramasole hanno in tutto capacità di 100mila metri cubi. Per ridare al fiume il suo aspetto naturale, e per preservare la vallata dalle esondazioni.