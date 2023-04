"L’ago, l’ansia? Ma poi è una gioia"

Una mattina, in classe, abbiamo avuto la visita del presidente del gruppo Fratres Montespertoli, Nello Maurizi. Era accompagnato dai donatori di sangue Ilaria Mazzoni e Giuseppe Statello. Noi ragazzi abbiamo così avuto la possibilità di intervistare queste persone, facendo loro molte domande.

Avete avuto paura la prima volta che avete donato il sangue?

Giuseppe Statello: "Non ho mai guardato l’ago. La paura dell’ago e del sangue si supera. Poi se pensi al gesto è una cosa che si può affrontare anche con grande gioia". Nello Maurizi: "Il terrore dell’ago… quando ho iniziato a donare sangue, dunque più di 50 anni fa, non c’erano le siringhe che ci sono adesso ma quelle di vetro. Il luogo dove andavo a donare era buio, che mi metteva ansia, ma il personale era sempre gentile". Ilaria Mazzoni: "Non ho mai avuto paura perché il personale è gentilissimo e donare è una cosa molto emozionante".

Ma ogni quanto si può donare il sangue?

Giuseppe Statello: "Il sangue si può donare ogni tre mesi mentre i derivati: plasma e piastrine ogni 15 giorni. In menopausa la donna può donare quattro volte l’anno".