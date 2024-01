Ladri svuotano un’abitazione. Via con oro e 10mila euro

Un furto rapido ma dal valore molto importante, che ha fruttato un malloppo davvero da capogiro. Nell’epilogo di questa triste storia, infatti, ci sono i ladri in fuga (almeno per il momento) con una refurtiva che forse non avrebbero mai nemmeno osato immaginare: 10mila euro, in contanti, e una mole tale di gioielli e oro ancora da quantificare.

È stato un colpo studiato con una precisione chirurgica quello messo a segno nella tarda serata di venerdì al Galleno, in una bella zona residenziale abbracciata dal verde della campagna fucecchiese. Nel mirino la villetta di un noto professionista, in queste ore purtroppo impegnato nella lunga conta dei danni. L’uomo era da poco uscito di casa quando i malviventi – è verosimile parlare al plurale, considerata la rapidità (letale) del raid – hanno avviato il loro malefico piano.

Uno sguardo qua e là per assicurarsi dell’assenza di possibili testimoni, con grande probabilità dopo aver osservato da ben nascosti i movimenti del 60enne e aver pazientemente aspettato appunto che si allontanasse. Una manciata di minuti poi per entrare in azione, protetti dall’oscurità. Non è chiaro se siano riusciti a superare la recinzione posteriore in rete, percorrrendo poi il giardino, oppure se siano addirittura stati capaci di infilarsi attraverso l’inferriata che delimita l’area privata sulla quale insistono anche altre abitazioni. Fatto sta che in tempi record – il proprietario sarebbe rientrato, racconterà poi, a stretto giro – hanno centrato l’obiettivo. Una buona dose di abilità criminale e un passo felpato, del resto, hanno permesso loro di entrare con precisione senza fare rumore, passare al setaccio tutte le stanze della villetta e alla fine scovare il denaro nascosto. Non contenti hanno concluso l’opera arraffando anche l’oro di famiglia. Quindi la fuga, a cui è seguita la richiesta d’aiuto della vittima al 112. I carabinieri sono arrivati immediatamente sul posto per effettuare i rilievi di rito e adesso indagano per risalire all’autore o agli autori del maxi-colpo. Purtroppo non ci sono le immagini di un eventuale sistema di videosorveglianza interno sulle quali poter contare: tra l’altro, l’allarme era rimasto disattivato per una sfortunata coincidenza.

Elisa Capobianco