Ladri scatenati all’ora di cena. Svaligiato un appartamento. Blitz nelle case di Serravalle

EMPOLILadri di appartamenti scatenati nel fine settimana in città. Nel mirino alcune abitazioni nel quartiere di Serravalle, in zona stadio, dove i malviventi si sono intrufolati nelle ore serali approfittando dell’assenza dei proprietari per svaligiarle. Lo denunciano le stesse vittime sui social invitando a prestare la massima attenzione. Una delle strade battute dai banditi lo scorso sabato sera è stata via Monaco. Lì è stato messo a segno un colpo proprio mentre i proprietari erano fuori. "Stasera in zona stadio sono entrati nella mia abitazione, in via Monaco, in nostra assenza per l’ora di cena, mettendola a soqquadro e hanno svaligiato tutto", racconta sui social la stessa vittima che a quanto pare, quella stessa sera, non è stata la sola ad aver subìto il blitz dei ladri come testimoniano altre segnalazioni.

"Sono entrati poco dopo di voi anche nel condominio di mio babbo in via Abruzzo, al primo piano", le risponde un’altra utente via social. In questo caso pare che il colpo non si andato a buon fine o comunque sia stato ’disturbato’ dall’allarme che ha iniziato a suonare mettendo in fuga i malviventi. "Erano due uomini di colore scappati su una Audi nera, ma non hanno fatto in tempo a prendere la targa", riferiscono dal condominio ’visitato’. E le testimonianze delle vittime non si fermano qui. "Anche a me sono entrati due volte, in via Campania. Io sono veramente terrorizzata, non ci si salva più".

La rabbia è tanta tra i residenti del quartiere. Lo stato d’animo che prevale è quello di insicurezza. C’è chi si è protetto spendendo di tasca propria per cercare di tenere al sicuro la propria casa. "Io ho montato le ringhiere, ho installato l’allarme e ho un cane. Però penso che non tutti possano permetterselo", sottolinea un residente della zona.

Irene Puccioni