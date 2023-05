L’addizionale comunale Irpef vale 15 milioni

EMPOLESE VALDELSA

L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. Idem per quella regionale, che in Toscana va dall’1,42 per cento per redditi fino a 15mila euro all’1,72 per chi invece percepisce più di 50mila euro all’anno. Tasse che anche i contribuenti dell’Empolese Valdelsa hanno pagato nel corso del 2021 e che si sommano inevitabilmente a tutte le altre. Per quanto riguarda l’addizionale regionale, i contribuenti degli undici comuni hanno pagato – per l’anno di imposta 2021 – circa 36 milioni di euro, mentre sul fronte dell’addizionale comunale (dove ogni amministrazione applica delle aliquote differenti) la cifra è pari a 15 milioni complessivi distributi in tutti i comuni del territorio. Si tratta di cifre superiori rispetto a quelle del 2019, perché anche in questo caso sono somme direttamente proporzionali al reddito percepito.

Cresciuto quello sono infatti inevitabilmente cresciute anche le tasse. E così, nell’ultimo anno prima dell’arrivo della pandemia e della crisi che ne è seguita, si erano pagati circa 35 milioni di addizionale regionale, mentre sul fronte di quella comunale la cifra si attestava intorno ai 14 milioni di euro.

t.c.