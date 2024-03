L’addio a ’Stracchino’. Folla e lacrime in piazza tra bandiere e ricordi: "Un esempio per tutti"

Bandiere illuminate da un raggio di luce in una giornata grigia. Ma su tutte, una: quella arcobaleno. Pace e silenzio, commozione e ricordo. Rose bianche accarezzano delicatamente il feretro, insieme ai fiori rossi simbolo della libertà. Montelupo si è riunita ieri per l’addio a Mario Frosini, l’ultimo partigiano dell’Empolese Valdelsa. Piazza dell’Unione Europea ha accompagnato ’Stracchino’, storica figura della Resistenza e membro di numerose associazioni del territorio, nel suo ultimo viaggio. Le esequie sono state un momento pubblico per condividere aneddoti, ricordi e messaggi. In tanti si sono alternati al microfono per omaggiare Frosini, presidente della sezione locale Anpi, vice presidente dell’Auser, fondatore della Pubblica Assistenza ed ex consigliere comunale.

Tante vite in una: quella di storica figura della Resistenza, di vigile urbano, animo pacato e rispettoso, mai arrogante, mai sopra le righe. Elegante, in ognuno dei ruoli che ha ricoperto. La cerimonia è stata la celebrazione di una vita "spesa bene e sempre dalla parte giusta", dedicata all’impegno civile, sociale e politico. Nato al Castellare, comune di Scandicci, Frosini si unisce a soli 16 anni alla Resistenza, nella 3ª Brigata Rosselli. Sindacalista alla Fiat di Firenze e segretario della federazione dei Giovani comunisti di Cerbaia in Val di Pesa, luogo in cui era cresciuto, è stato poi adottato dalla sua Montelupo, comunità per la quale si è speso fino all’ultimo.

In prima fila una schiera di sindaci e assessori, rappresentanti istituzionali. "E’ una folla immensa quella che oggi saluta Mario - ha rotto il ghiaccio uno dei familiari, Cesare Baccetti - Una figura imparagonabile per la sua vicenda storica e la profonda umanità. Un uomo umile e forte allo stesso tempo. Umiltà per lui ha voluto dire stare accanto a tutti, in amicizia e solidarietà. Essere presente ma sempre in punta di piedi. E’ stato un vero esempio di cittadinanza attiva. Ha sempre guardato al futuro, Mario, senza mai voltarsi indietro anche se indietro ha fatto grandi cose. Aveva l’alba negli occhi". Si sono passati la parola il consigliere regionale Enrico Sostegni, i sindaci Alessandro Giunti, Giuseppe Torchia e Simona Rossetti, l’assessora empolese Giulia Terreni, accanto alla presidente provinciale Anpi.

"La storia di Mario - ha detto Vania Vanni - l’abbiamo ascoltata come una cosa preziosa, che ci portiamo dentro. Con lui ci siamo messi in marcia per la costruzione di una società migliore. Stracchino è stato singolare testimone di un partigianato mai riposto nell’armadio; era il suo vestito di ogni giorno. Grazie per l’eleganza che ci hai mostrato e la bellezza che ci lasci".

Ancora emozione, in una piazza simbolo, "a un passo dal Comune - ha ricordato il sindaco Paolo Masetti - dalla Casa del popolo, dall’Auser; un pezzo del suo mondo e del nostro, a cui ha dato tanto. Triste pensare di non incrociarlo più. Punto di riferimento trasversale per la politica e l’associazionismo, mai divisivo, Mario ha avuto una vita lunga e piena di significato. Ora non dobbiamo abbassare la guardia. Che il sacrificio di chi si è battuto per costruire la democrazia non si perda nel tempo. La sfida sarà tradurre il ricordo in azione. Terremo vivo il suo esempio, patrimonio di un territorio".

In attesa di individuare il luogo adatto alla sua intitolazione, Montelupo abbraccia la famiglia Frosini sulle note di Bella Ciao. Tutti in piedi ad applaudire. Il compagno Stracchino riposa nel cimitero del capoluogo, non lontano dal cippo dei deportati. Perchè la storia è oggi.

Ylenia Cecchetti