L’accesso al centro si rifà il look Nuovi marciapiedi in via Taddeini Parte il cantiere per 110mila euro

Presto al via la seconda tranche dei lavori di messa in sicurezza di via Taddeini, a Montespertoli. Si tratta di rifare i camminamenti, per quella che è un’arteria importante per il paese, sia per chi si sposta a piedi sia per coloro che lo fanno in auto. La via è un lungo rettilineo che collega la Sp 4 Volterrana (tratto urbano) con piazza del Popolo e quindi il centro storico. Facile immaginare il volume di traffico ed il passaggio di persone. La nuova operazione riguarderà il tratto fra il civico 160 ed il 208: l’appalto è stato assegnato per un valore di 110mila euro, finanziato - si fa presente dal Comune - con fondi Pnrr.

Quindi dopo la pausa estiva si comincia con il cantiere. Il primo lotto dei lavori - avviato un anno fa - prevedeva (come si spiega nella relazione della giunta Mugnaini) la riqualificazione di un tratto dei marciapiedi esistenti. Riguardava l’imbuto nei pressi di piazza Unità d’Italia, caratterizzato da marciapiedi troppo stretti per garantire la percorribilità in sicurezza (tratto dal civico 145 al civico 160). Esattamente come nel primo lotto, anche adesso si procede con questi lavori: saranno demoliti i marciapiedi esistenti, adeguato il sistema di regimazione delle acque e saranno realizzati nuovi marciapiedi in autobloccante; questo sarebbe dello stesso modello utilizzato negli interventi passati a Montespertoli e nelle frazioni (come quelli di via Marconi, conclusi nella primavera 2022).

Come accennato, questa tranche supera i 100mila euro; il precedente intervento ammontava a 60mila euro, disponibili in virtù dei fondi per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi previsti a suo tempo nella legge di bilancio della fine del 2021. Ora si tratta come detto di fondi Pnrr. Anche per questa imminente tranche di nuovi lavori ci saranno misure per regolamentare il traffico veicolare e pedonale della via e per consentire l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza. Contestualmente verranno recuperati altrove anche posti auto in sostituzione di eventuali che si andranno a perdere durante il cantiere.

Andrea Ciappi